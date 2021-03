Gremio de transporte sobre el paro: El Gobierno no da respuestas concretas

El director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, detalló que el paro del gremio “se está saliendo de las manos”. Esto, ante los reportes de actos de violencia en distintos puntos del país, donde los manifestantes toman las carreteras con palos, piedras y la quema de llantas.

Ojeda sostuvo, en una entrevista con Canal N, que esto se debe a que el Gobierno “no brinda respuestas concretas” y que ya hizo un pedido a los miembros de los gremios para que se deje circular a los vehículos que transporten insumos médicos.

“Estamos invocando a nuestros colegas y amigos camioneros que todo vehículo de necesidad médica, insumos, oxigeno y enfermos, no tengan ningún problema en transitar en la red nacional. Sin embargo, la situación se está saliendo de las manos”, declaró.

“Han incendiado un bus ayer, han quemado unos peajes, porque lamentablemente la política de gobierno no da respuestas concretas, y esto provoca filtraciones políticas que no compartimos”, agregó Ojeda. Asimismo, no descartó la presencia de “infiltrados” en las protestas.

Con respecto a las declaraciones del presidente Francisco Sagasti sobre que el Perú no fija el precio del petróleo, sino que se rige internacionalmente, el representante afirmó que debería estar “mejor asesorado”.

“Al parecer el presidente está mal asesorado o no tiene conocimiento de la última década del transporte interprovincial y de carga donde ya se ha gozado de la devolución del impuesto selectivo al consumo del año 2004 y 2009″, explicó Ojeda.

“Nosotros estamos pidiendo que la devolución del 2019 sea efectiva y al 100%, porque las barreras que nos han establecido son de imposible incumplimiento”, sentenció.