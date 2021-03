Mujer de 93 años fue citada por Essalud, pero no fue vacunada

Familia de Eleuteria Corzo de Romaní señalaron que fue inscrita en el padrón del Padomi para que el vacunamóvil fuera hasta su casa y se le inmunizara contra el Sars - CoV - 2. Incluso la entidad de salud programó una fecha para la vacunación. Sin embargo, el personal no asistió a la hora pactada.

“Sí, efectivamente días antes ya estaba inscrita en el padrón de EsSalud y el día lunes nos llamaron de Padomi y nos informaron que iba a ser vacunada el jueves 11 entre las 7 de la mañana y 7 de la noche. Motivo por el cual hemos estado esperando y nunca se acercaron”, dijo la hija de la anciana.

Asimismo, recalcó que ningún miembro del personal de EsSalud se ha comunicado con ellos o acercado para decirle qué es lo que sucederá con la inmunización que le correspondía a Eleuteria Corzo, pues se encuentra dentro de la población vulnerable.

“No me han llamado, no me han dicho si hay reprogramación. No me han dicho qué pasó con su vacuna, no sabemos si la van a vacunar o no”, manifestó.

Además, la mujer indicó que uno de los nietos de su progenitora estuvo llamando a EsSalud. Sin embargo, lo único que el personal del call center le decía era que debía esperar dado que el plazo para que llegue el vacunamóvil era hasta las 7.00 p.m.

“Uno de los nietos de mi mamá ha estado llamando constantemente, a las 12 a las 4 y a las 7.10 de la noche. Nos decían no se preocupen porque la vacunación es hasta las 7, pero le decíamos que ya había pasado la hora de espera y no supieron darnos respuesta”, aseveró.

Finalmente, la hija de Eleuteria Corzo de Romaní pidió apoyo a las autoridades para que se pueda realizar la inmunización a su madre, debido a que padece de hipertensión y otras enfermedades degerenativas.