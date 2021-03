INS solicita a UPCH acelerar informe final del ensayo de Sinopharm

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha pedido a la Universidad Peruana Cayetano Heredia que acelere la elaboración del informe final del ensayo clínico de las vacunas Sinopharm. Así lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“El Instituto Nacional de Salud ha emitido un comunicado y se ha dirigido a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para pedirle que aceleren la elaboración del informe final de todo el ensayo clínico ”, precisó en diálogo con RPP Noticias.

Al ser consultada por la veracidad de la nota presentada por Willax TV, sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm, señaló que se trata de un “documento incompleto” y no de un informe preliminar. Añadió que como tal, no puede ser analizado de forma integral.

“En principio no hemos visto el documento. Lo que sabemos, por la información pública, es que es un documento incompleto. Es lo que han señalado las personas de Cayetano y como documento incompleto no pueden ser analizado. Usted sabe que los ensayos clínicos se realizan de manera estudios de carácter integral, por lo que no se puede ver una cifra aislada. Nosotros estamos bastante indignados porque se desinforma a la opinión pública”, dijo.

Por otro lado, la titular de la PCM afirmó que el Poder Ejecutivo se encuentra indignado por la difusión “poco seria” en medio de las jornadas de vacunación.

“Nos preocupa que se quiera desinformar a la ciudadanía y sobre todo crear preocupación y una zozobra innecesaria”, mencionó.