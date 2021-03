Camioneta chocó contra mototaxi para evitar que ladrones huyan tras robo

El último viernes 5 de marzo, cámaras de seguridad registraron el momento en el que una camioneta embistió una mototaxi al ver que dos ladrones huían tras robar a una mujer. El hecho ocurrió en el centro poblado de Santa María de Huachipa, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según las imágenes que llegaron al WhatsApp del diario La República, se observa cómo una fémina transita por la pista cuando un sujeto baja de una mototaxi para arrebatarle el celular. Apenas el delincuente logra su cometido, voltea para buscar a su cómplice.

Su compañero lo esperaba en una mototaxi para el escape con el botín. En ese momento, aparece en escena una camioneta, cuyo conductor al ver lo que ocurría no dudó en embestir al vehículo menor para evitar el hurto. Producto del impacto, la moto terminó inclinada sobre un pequeño montículo, pero ello no fue impedimento para que el ratero logre escapar, mientras la víctima lo seguía. Lamentablemente, no se pudo atrapar a los dos criminales.

Vecinos de la zona denunciaron a través de este medio que los robos son constantes ante la falta de patrullaje de serenos y presencia policial. “La verdad estos robos son constantes por esta zona. Realizan sus fechorías con mototaxis y moto lineales sin placa. Lamentablemente, el ladrón huyo”, indicó uno de los vecinos.

Finalmente, los moradores piden más operativos que permitan erradicar la presencia de vehículos menores sin placa en la zona, ya que serían usados para cometer diversos robos y asaltos en el sector.