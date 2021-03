Puente Piedra: planta de oxígeno con riesgo de cerrar por falta de equipo

La planta de oxígeno medicinal de Puente Piedra corre el riesgo de cerrar por falta de un equipo electrógeno que le permite seguir operando y abasteciendo de este insumo medicinal a cientos de personas. Este punto, ubicado al costado del Centro de Salud Materno Infantil Zapallal, es uno de lo más concurridos por los vecinos del sector, ya que proveen oxígeno de manera gratuita.

La planta fue instalada gracias al esfuerzo del colectivo Respira Puente Piedra. Los administradores indicaron que el funcionamiento depende del equipo electrógeno que deben alquilar diariamente a 2.000 soles.

No obstante, ellos no cuentan con este dinero para solventar estos gastos. Por ello, indicaron que, de no recibir ayuda de empresarios o de las propias autoridades, se verán en la obligación de dejar de atender. De acuerdo a información de RPP, los voluntarios han llegado a un acuerdo previo entre el promotor de esta planta con el propietario del equipo electrógeno, para que esta funcione diez días más. Luego de eso, se desconoce qué sucederá.

Actualmente, la planta distribuye oxígeno medicinal de manera gratuita a vecinos de Puente Piedra y otras jurisdicciones que llegan desde muy temprano para recargar sus balones con el fin de ayudar a sus familiares y/o amigos graves infectados del nuevo coronavirus.

La planta abastece diariamente a unos 150 balones, por lo que decenas de personas resultarían afectadas si está cerrará dentro de diez días. Hasta la fecha, el número de casos confirmados de coronavirus en Perú se incrementó a 1 344 969.

