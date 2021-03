Trujillo: empresario investigado por lavado de activos se siente perseguido

Trujillo | El empresario Gerson Gonzales Porras señaló que se siente perseguido por la justicia, pues desde el año 2012 que lo investigan por el presunto delito de lavado de activos, los fiscales aún no le han probado nada.

Gonzales vertió estas declaraciones este martes 1 de marzo en una rueda de prensa, luego de que el lunes se realizara una incautación de varios de sus inmuebles por parte de la Policía y Ministerio Público. “Desde hace 8 años me investigan y no han encontrado nada. Me considero un perseguido, no veo justicia. El dinero que tengo viene de la empresa Tanks, que daba seguridad a locales de más de 200 clientes”, aseguró.

Invito al general Ángel Toledo, jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía, al fiscal y al juez a que estudien bien mi caso; ya son 8 años”, recalcó Gerson Gonzales. El imputado, quien postuló sin éxito a las alcaldías de Trujillo y del distrito de Víctor Larco, argumentó que si un equipo de inteligencia lo ha estado investigando 8 años, él ya debería estar preso 20 o 30 años.

“En la investigación están incluidos empresarios, mis exparejas, mi secretaria, que no tiene nada que ver. Cuando tú lavas dinero, no tienes deudas con los bancos y yo estoy quebrado. No tienes clientes, el dinero no se sabe de dónde ha venido, no puede aparecer por arte de magia. A ustedes les hablo con montos, pero documentados”, acotó.