El arte como medio de ayuda: joven enseña Pintura a niños de bajos recursos en Piura

“Siempre he pensando que si hago arte, o en lo que sea que trabaje, debo compartirlo, y por eso me gusta mucho compartir lo que sé de arte”, dice Koa Prato, una joven de 25 años que dejó su carrera de Gastronomía cuando encontró su pasión por el arte, y también por ayudar a más personas. Ahora es vicepresidenta de la ONG Waves, que brinda talleres a niños de bajos recursos en el distrito de Lobitos, Piura.

Koa tenía 21 años cuando obtuvo respuestas a lo que realmente quería dedicarse. En su casa siempre hubo un pirograbador, dentro del taller de carpintería de su hermano, pero nunca lo había usado. Tampoco sabía dibujar. Pero así comenzó todo. “Yo calcaba y repasaba con la máquina. Pasó el tiempo y sentí bastante conexión con el pirograbador, decidí dejar la cocina y me dediqué 100% a este arte. Y tomé el riesgo de vivir de ello”, recuerda.

Los niños de la ONG Waves Lobitos

La joven se puso el reto de empezar a dibujar, mientras ya se dedicaba a vender sus primeros pirograbados. “Aprendí a no esperar tanto, sino a vivir sencillo y no frustrarme por no ganar mucho dinero”, dice Koa, quien considera que con el pasar de los años tiene cada vez más oportunidades.

Con una carrera artística cada vez más amplia (realización de murales, exposición de sus obras e incursión en el desarrollo de tatuajes), Koa supo que era momento de dar un paso más en su sueño: compartir lo que sabía con quienes más lo necesitan.

Koa piensa dedicar su vida a enseñar su arte

Y así llegó a la ONG Waves, en Lobitos, Piura. “Yo llegué para apoyar con la parte del arte y conecté muy bien”, cuenta la joven, quien empezó como voluntaria y ahora es vicepresidenta. “Ahora tomo decisiones, organizo actividades con el equipo, pero también doy las clases de arte”.

En esta ONG, dedicada sobre todo a empoderar a jóvenes a través del arte y del surf, se enseña diversos talleres a niños de entre 3 a 14 años, de muy bajos recursos económicos. “He visto cómo se han ido desarrollado y se han enfocado en el surf, ya no tienen otros problemas, son más centrados”, cuenta Koa, con orgullo.

Es por ello que ahora Koa invita a que más personas se sumen a compartir su arte y pide ayuda para que se puedan realizar más proyectos.

Los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/WAVESLobitos