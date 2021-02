Miraflores: ladrones huyen por los techos para evitar ser detenidos

Dos delincuentes subieron a los techos de una vivienda para evitar ser detenidos. Minutos antes, ambos habían asaltado un negocio gourmet, ubicado en la avenida Hipólito Unanue, en Miraflores.

Tal como se ve en las cámaras de seguridad, los sujetos ingresaron al local y se hicieron pasar como clientes. No obstante, al momento de cobrarles por el producto, sacaron sus armas y amenazaron a la trabajadora y al dueño del local.

En cuestión de segundos, logran quitarles un celular de alta gama, un anillo de oro, así como los S/ 7.800 de las ventas del día. Ambos sujetos terminaron huyendo; mientras las víctimas empezaron a pedir ayuda al personal de Serenazgo que se encontraba cerca.

En total se desplegaron 30 efectivos, entre policías y serenos, para el operativo. Incluso tuvieron que subirse a los techos para atrapar a los dos hampones. De acuerdo con la Policía, en total eran tres malhechores, sin embargo, uno logró darse a la fuga.

Durante el operativo, los sujetos dispararon contra un agente de San Isidro. Asimismo, las cámaras de seguridad de un restaurante captaron el momento en que arrojan las armas de fuego dentro de las plantas.

“He visto a los dos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa. Al momento solo les hago un seguimiento, pero cuando ellos visualizan que les estoy haciendo una persecución , ellos empiezan a huir. Uno de los individuos baja del vehículo y me dispara. Gracias a Dios no me dio”, comentó un sereno en diálogo a medios de comunicación.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Navarro González (48) y Carlos Peter Moor Lartiga (51), este último con varios antecedentes de robo agravado y violación. Ambos se encuentran en el Depincri de Miraflores y San Isidro para la investigación correspondiente.

