Salazar: Yo no me he metido en la danza de las vacunas de Vizcarra

“Todo lo mío es legal y correcto. No me he metido en la danza de Martín Vizcarra (expresidente vacunado)”, declaró Edilberto Salazar Zender, candidato al Congreso por el partido Victoria Nacional. A pocos días de pedir permiso a su cargo de gerente de la Red Asistencial de EsSalud en Arequipa para abocarse a su campaña, el 18 de enero Salazar comunicó públicamente haber participado en los ensayos clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

El médico se desmarca de los funcionarios que indebidamente fueron inoculados con “dosis de cortesía”. “Lo único que te puedo decir es que he sido transparente, que me he vacunado y me metido al estudio experimental, porque mucha gente no quiso. Al final han sobrado cupos, hubieron doce mil y no llegaron más que a cubrir 9 mil”, aseveró. Acotó que por una campaña de desinformación disminuyeron paulatinamente los interesados.

Salazar fue inmunizado el 12 de octubre de 2020. La segunda dosis se les suministró el 2 de noviembre del mismo año, según revela la cartilla de control que mostró a La República. Esta cartilla no cuenta con las etiquetas de códigos de barra para el registro y seguimiento, ni con las fechas de los controles posteriores a los que son sometidos todos los voluntarios. “Así les pusieron a todos”, contestó.

Hubo varias convocatorias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para estos masivos ensayos. El exfuncionario revela que participó en la primera que realizó la UNMSM de 3 mil voluntarios. Pudieron inscribirse Salazar y su esposa. “Yo he sido sorteado y tengo el mensaje donde me lo indican”, sostuvo aunque en los comunicados de las universidades señalaron que la inscripción se cerraría alcanzado el número de voluntarios.

Además confesó que por padecer una comorbilidad decidió participar que contagiarse por sus labores en EsSalud.

En posteriores convocatorias sus hijos también lograron ser parte del ensayo clínico, relató. A él le toco vacuna, como a uno de sus hijos, mientras que a su esposa y a otros de sus hijos, placebo. Sobre su calidad de funcionario de EsSalud en ese entonces, Salazar sostuvo que no hay ninguna irregularidad. .

Salazar informó que toda la información le fue enviada a Javier Gutiérrez, decano del Consejo Regional V del Colegio Médico.

No hay más vacunados

El gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova señaló que ningún funcionario de la institución es parte de la lista de quienes recibieron las dosis donadas por Sinopharm. “No hemos recibido ofrecimiento, ni ofertas... tal es así que en la lista publicada no hay ningún funcionario de la GERESA”.