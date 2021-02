Neyra: “Más de 13.700 ciudadanos fueron trasladados a centros de retención”

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó que “más de 13.700 ciudadanos fueron trasladados a los centros de retención” en todo el país por la Policía Nacional, durante la cuarentena que rige desde 31 de enero. Además, intervino a 1.212 personas en fiestas COVID-19.

Durante la conferencia, Neyra agregó que, en total, 13.774 ciudadanos estuvieron en centros de retención, 109.792 personas fueron intervenidas y 50.096 deberán pagar multas.

“La mayoría de ellas (personas intervenidas en fiestas) son en La Libertad (196), Piura (164), Puno (123), Arequipa (115) y en Lima (103)”, sostuvo.

Los ciudadanos fueron detenidos debido a que transitaron por la calle sin contar con un pase laboral, circular en vehículo particular, salir de casa sin justificación, no usar mascarilla o no respetar la distancia social.

Con el objetivo de evitar las infracciones, el titular de Cultura apeló nuevamente a la responsabilidad de los peruanos para que se protejan a sí mismos y a sus seres queridos.

Además, Neyra resaltó la aprobación de una guía para el uso de espacios públicos abiertos y aseguró que su finalidad es “tratar de reducir el contagio y promover, al mismo tiempo, la reactivación de la economía local”.

“Esta es una guía que tiene alcance nacional, brinda orientación técnica a las municipalidades para que acondicionen los espacios públicos y las personas los puedan aprovechar desarrollando actividades de recreación”, indicó.

Por otro lado, Neyra reconoció los desfases en el proceso de inoculación contra la COVID-19, pero sostuvo que se han corregido. Asimismo, agregó que más de 500 auditores realizan un control recurrente sobre este tema y contribuyen a mejorar el trabajo.