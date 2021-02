El coordinador regional de Inmunización de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa), José Enriquez, desmintió al director del Hospital Las Mercedes, Elmer Delgado, quien aseguró que se vacunó contra la COVID- 19, ya que su nombre no figuraba en el padrón nominal.

El proceso de vacunación se inició el jueves 11 de febrero del año en curso, y fue Delgado el primero en ser inmunizado. Sin embargo, la inmunización se realizó en medio de exigencias, pues los brigadistas responsables de la salud se opusieron a vacunarlo por no figurar en la lista.

Empero, al final, el galeno fue vacunado aun cuando no labora en las unidades críticas. Esta situación generó que la Geresa inicie acciones e informe al Ministerio de Salud (Minsa).

“Es un mal precedente”

Ante ello, Elmer Delgado remarcó a los medios de comunicación que solo quiso dar el ejemplo; además, enfatizó que pidió ser vacunado al existir un excedente de biológicos en Las Mercedes. No obstante, insistió que informó este hecho a la estrategia sanitaria.

En este contexto, José Enriquez manifestó que no es cierto lo señalado por Delgado. “No es verdad lo que indica el médico (Delgado). Que demuestre con pruebas lo que dice. Si dicen investigar no tengo problemas, incluso que levanten el secreto de las comunicaciones para detectar si llamó o no a mi número de celular”, expresó.

Lamentó que el proceder del galeno sea un mal precedente en la jornada de vacunación contra el coronavirus.