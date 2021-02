Primer médico vacunado: “El principal reconocimiento es que la gente se cuide”

Limeño de nacimiento, pero huanchaquero de corazón, el galeno Jorge Loyola Diaz de 39 años fue la primera persona y médico en La Libertad en ser vacunado contra la COVID-19.

En diálogo con La República, el titular de Emergencias del Hospital Regional Docente de Trujillo mostró su ánimo y sorpresa por ser el primero en ser inmunizado.

“Estoy bastante contento al recibir la vacuna, bastante emocionado, con muchísima esperanza y fe, confiando totalmente en este proceso de vacunación y sabiendo que va ser una herramienta para que nosotros podamos trabajar tranquilos y seguir combatiendo esta pandemia”, resaltó Loyola al diario.

Además, agregó que esta vacuna será una recarga de energía a todo el gremio médico que está en primera línea de batalla contra la COVID-19, ya que se encuentra algo desgastado.

“Nos va permitir demostrar a la población la efectividad de la vacuna e ir contra esa voces que tratan de desprestigiarla, de decir que no es efectiva. Es también dar un ejemplo, como hombres de ciencia, que el camino correcto para erradicar este mal es la vacuna y la continuación por un buen tiempo de la medidas de protección que nos han enseñado”, sostuvo el médico.

Loyola cuenta que lo primero que se le pasó por la mente al saber que sería el primero en vacunarse fue recordar a todos los colegas que siguen luchando contra el virus, así como aquellos que fallecieron.

”Lo primero que se me pasó por la cabeza fueron aquellos colegas que nos han dejado y que lamentablemente no pudieron acceder a lo que ahora accedemos los que que nos hemos quedado (...) Que mejor manera de retribuir su ausencia que seguir luchando”, dijo.

Asimismo, mostró su preocupación por el alto nivel de desacato de las normativas nacionales para evitar la propagación de esta enfermedad.

“Me preocupa y me genera bastante indignación ver cómo mucha gente no cree en esto, ver a mucha gente que se expone constantemente y no entiende que solamente con tomar las medias de distanciamiento ya ayuda a que esto se combata”, expresó.

En ese sentido, sostuvo, de manera de replica a uno de sus misivas publicada en sus redes sociales al iniciar la pandemia, que más que una bonificación del Gobierno para reconocer el trabajo de los médicos, era el llamado a la gente y de las autoridades por lucha de todos contra el virus.

“El mayor reconocimiento a los médicos, enfermeras, al personal técnico y todos los que trabajan en un hospital es que la gente se cuide. Con que lo hagan, uno sentirá que se valora lo que se está haciendo”, exclamó.

Loyola es jefe del área de Emergencias del Hospital Regional Docente desde diciembre del 2019, tiene 13 años de experiencia como médico. Llegó a Trujillo a los tres años, y vio en su padre la vocación de servir a las personas a través de la medicina.