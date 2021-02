Cusco: regidores y funcionarios no rinden cuentas de viáticos en Quispicanchi

Cusco. Los regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi no rindieron cuentas de los viáticos entregados en 2019 y 2020, generando un posible perjuicio económico de S/ 22 mil 449. Según el informe de orientación 002-2021 de la Contraloría, la comuna desembolsó en 2019, S/ 11 mil 059 por concepto de viáticos. El regidor Felipe Laura Canahuire no rindió S/ 3 mil 160, Lucio Olivera Flores S/ 850, Karla Góngora Quispe S/ 1 303.28 y Yanet Condeña Ocsa S/ 1943.28. En tanto, el gerente municipal, Elvis Conza, no rindió cuentas de S/ 744.55 y el servidor Ferdinand Castro por S/ 3.058.

Mientras que el año pasado, no rindieron cuentas por otros S/ 11 mil 390. Otra vez, el regidor Olivera no sustentó sus gastos por S/ 6 mil 070, igual que la concejal Condeña por S/ 5 mil 320. La gerencia de Administración y Finanzas solicitó a regidores y funcionarios que hagan su rendición, pero estos ignoraron los requerimientos.