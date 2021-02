Comunidades cercanas a Lote 192 exigen un Plan de Abandono de Frontera Energy

La salida de Frontera Energy del Lote 192, por culminación de contrato, ha causado intranquilidad en las 22 comunidades nativas adyacentes al lote petrolero. Temen quedarse una vez más con los impactos ambientales de esta industria. Por eso cuestionan que la empresa se haya retirado sin haber presentado un Plan de Abandono como exige la norma.

”Perupetro les ha dicho que una empresa de vigilancia estará a cargo de la infraestructura y que todo quedará tal cual. Pero les preocupa la antigüedad de esa infraestructura y que los viejos ductos vuelvan a generar derrames de petróleo. Durante la pandemia, y sin operaciones, se produjeron 12 derrames . De ellos debe responder Frontera, pero de posibles nuevos derrames quién será el responsable, tendría que ser Perupetro”, refirió el vocero de las comunidades, Renato Pita.

En Frontera Energy señalaron que no les corresponde presentar el Plan de Abandono porque tuvieron un contrato de servicio por dos años, el mismo que se alargó a cinco años y medio debido a la paralización de sus operaciones por conflictos con las comunidades.

Sobre la remediación ambiental de los eventos ocurridos durante los cinco años y medio de operación, dijo, a través de un comunicado, que los procesos de limpieza se encuentran adelantados en más de un 90% y que concluirán el trabajo en los siguientes tres meses.

Asimismo, mencionó que el pago por compromisos con las comunidades nativas se ha realizado en un 90% y los acuerdos pendientes serán honrados.

Pero, esto no es todo. Renato Pita manifestó que entre los comuneros también hay gran inquietud respecto a la fecha en que ingresará el nuevo operador al Lote 192, ya que esta ausencia les afecta desde el servicio de energía eléctrica hasta la economía que se mueve en la zona ubicada en el norte de Loreto.

”Perupetro no está contestando. No sabemos cómo afrontará estos problemas en los meses siguientes. A las comunidades les han asegurado que va a haber energía eléctrica, pero no saben si tendrán el servicio 24 horas, 12 horas u 8 horas, porque se supone que se mantendrá la máquina generadora de electricidad mientras haya diésel”, mencionó el vocero de las comunidades asentadas dentro del lote petrolero más importante del país, junto con el Lote 8.