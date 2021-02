Joven denuncia que BCP le cobra dinero que le robaron tras ser dopado

El 31 de agosto de 2019, Nilton Clerque Briceño abordó un taxi en San Juan de Lurigancho para dirigirse a su domicilio. En el trayecto, el conductor lo dopó y sustrajo de su tarjeta de crédito del BCP cerca de S/ 9.700.

Al día siguiente, cuenta a La República, llegó a su casa con mareos y confundido: no sabía lo que había sucedido. Horas después, se dispuso a hacer un retiro para acudir a una reunión familiar, pero su tarjeta fue retenida.

La línea de crédito que tenía era de S/ 9.900, pero S/ 200 correspondía a su gasto del mes. A la fecha, poco más de año y medio después, cuenta con una deuda de más de S/ 20.000 con la entidad bancaria .

“En mi lista de movimientos en ningún momento dice que yo he retirado el dinero. Encima que me han robado, quieren que les pague. Mi caso está desde 2019. Ahora no puedo trabajar en ninguna empresa formal porque estoy en Infocorp”, refiere consternado.

Al gestionar el reclamo ante el BCP y que este proceda como infundado, se dirigió a Indecopi. La institución emitió una resolución en la que da el plazo de 15 días hábiles a la entidad bancaria para la devolución de S/ 3.700 y $ 800, pero esto hasta ahora no se cumple.

Clerque Briceño cuenta con el video del robo. Este registra el momento en el que el delincuente, que tiene antecedentes por el mismo delito, retira el dinero que sería suyo, ya que las fechas coinciden con la pérdida de su tarjeta. La denuncia está a cargo de la quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho.

Por ahora, pide que se le de celeridad a su caso, ya que Indecopi, como ente rector, emitió una resolución a su favor. Nos comunicamos con el área de prensa del BCP y nos indicaron que investigarán el caso a la brevedad.