Investigan a juez que liberó a acusado por tráfico de drogas

La Procuraduría del Poder Judicial investiga un posible caso de corrupción por parte del juez de Pacasmayo Luis Pérez León. De acuerdo a la denuncia efectuada, este magistrado liberó al ciudadano bosnio Smail Sikalo, detenido con más de 800 kilos de cocaína.

“Se le dio un cese de prisión preventiva al haberse acreditado que al momento de su detención, esta fue de forma arbitraria”, aseguró el legista en Canal N.

En tanto, en el documento de la denuncia efectuada por el Poder Judicial, se indica que el juez solo habría tomado en cuenta hechos falsos sobre la detención del ciudadano extranjero para declarar fundado el cese de su prisión preventiva y ordenar la excarcelación.

La entidad aseveró que fue denunciado un posible hecho de corrupción por parte Pérez León, ya que el delincuente bosnio tenía que ser puesto en medida de comparecencia y con impedimento de salida del país. Asimismo, este ciudadano había sido culpado por pertenecer a una organización criminal que traía drogas.

La Policía ejecutó una intervención a un inmueble del implicado, ubicado en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo. Allí hallaron más de 683 kilos de clorhidrato de cocaína y 123 kilos de pasta básica de la misma droga. Si bien el juez negó tajantemente que haya una coima por este caso, la Procuraduría considera que sí habrían aceptado o recibido alguna donación u ventaja.

Por otro lado, Pérez León afronta otra investigación preliminar en la Oficina de Control de la Magistratura. “Nadie me ha llamado a dar versión de los hechos. ¿Por qué no me dan derecho de defensa?”, reclamó.

Además, ratificó su posición con respecto a la liberación del ciudadano, ya que, según indicó, se hizo por cuestiones procedimentales. Sin embargo, las pruebas en su contra son varias, de acuerdo al Poder Judicial.

Por el momento, la Procuraduría seguirá investigando su caso para determinar si es culpable o no ante la libertad de un delincuente.

