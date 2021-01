Rímac: piden ayuda para ubicar a mujer desaparecida desde hace cuatro días

Jackelin Delgado Núñez desapareció cerca de las 8.00 a. m. del jueves 14 de enero. Ella salió de su domicilio ubicado en el asentamiento humano Horacio Cevallos Mz. 2 Lt. 10, ampliación La Quebrada, Rímac, para hacer unas compras al mercado.

Su madre detalló a La República que llevaba puesto un polo verde, falda marrón, zapatos color chocolate y visera crema. También llevaba una cartera negra.

La mujer afirmó sospechar de unas personas que hace poco llegaron a vivir a su vecindario y que constantemente las amenazaban y hacían gestos obscenos a ambas. Esto lo enfatizó en la denuncia que realizó en la comisaría del sector, así como ante la Dirincri y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Ella se demora una hora y media en ir y volver del mercado. Ese día esperé un poco más, pero no volvió. Fui al mercado para preguntar ella, pero me dijeron que no la vieron. Las personas del frente tomaban fotos a mi casa, cuando le reclamé a uno me dio la espalda y se fue por el otro lado”, relató.

Delgado Nuñez mide 1.70 centímetros y tiene 41 años. Cualquier información que sobre su paradero puede ser comunicada al número 941893290.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942072845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.