Desde las 4.00 a. m. de este 18 de enero, un grupo de pescadores se congregó en el puente de ingreso de Sechura para dar inicio a un paro a fin de exigir la libertad de los cuatro maricultores enviados a prisión preventiva por un presunto robo.

“Nos unimos al paro provincial por la liberación de nuestros hermanos compañeros pescadores maricultores, quienes han sido apresados sin llevar el debido proceso. No más atropellos a los ciudadanos a los que no se nos hace justicia por no tener dinero”, señalaron los manifestantes.

Asimismo, los protestantes reportaron que varios de ellos resultaron heridos debido a los perdigones lanzados por los efectivos de la PNP. Uno de estos ciudadanos fue identificado como Carlos Alberto Morales Eche, quien afirmó que recibió varios impactos en las piernas.

Javier González, jefe de la Región Policial, asistió al lugar de la protesta para exhortar a los manifestantes a liberar las vías públicas. Además, apoyó con el traslado del joven herido al Centro de Salud de Sechura.

Al promediar las 8.00 a. m. llegó personal de la Unidad de Servicios Especiales de Piura (USE) para recuperar la vía y restablecer el tránsito hacia los diversos puntos de la región.