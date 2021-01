Puno: con proyectos de ley congresista Ramos busca favorecer a Universidad Andina

El congresista por Puno, Rubén Ramos Zapana, ha estado en el ojo de la tormenta por presentar un polémico proyecto de ley junto a su bancada de Nueva Constitución, para que las universidades con licencia denegada por Sunedu, sean declaradas de necesidad pública, por tanto, expropiadas por el Estado. Esto implicaría un pago para los dueños o promotores.

Entre las universidades beneficiadas con esta iniciativa, estaría la universidad Andina, donde trabajó como catedrático desde 2009 hasta un mes antes de ser legislador.

Ramos se defiende indicando que su proyecto en ningún momento aparece la palabra indemnización. Sin embargo, su texto sí precisa que deben aplicarse los alcances del artículo de 70 de la Constitución, el cual menciona la indemnización en las expropiaciones en nombre de la necesidad pública.

A pesar de la existencia del monto indemnizatorio, el excongresista de Unión por el Perú, señala que no se beneficiaría a los dueños de las universidades no licenciadas, pues considera que el Estado solo abonaría el precio del terreno. Incluso sostuvo que podría replicarse la figura de la Reforma Agraria, donde el pago fue con bonos.

Ramos acepta que su proyecto no es bien visto. “Reconozco que es una propuesta atrevida”. Se defendió indicando que la necesidad pública son los estudiantes de las universidades no licenciadas. Refiere que el Estado no ha elaborado una propuesta que en socorro de estos alumnos.

¿Con nombre propio?

En total son 47 universidades privadas (incluye a 2 escuelas de posgrado) cuya licencia fue denegada por Sunedu, por no cumplir los estándares mínimos de calidad de enseñanza. Entre ellas, está la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. Ramos fue docente en dicha casa de estudios. Niega que exista algún conflicto de interés.

Como otras universidades con licencia denegada, existen exdirectivos de la Andina que también cargan cuestionamientos de la justicia. Por ejemplo, el Ministerio Público investiga por lavado de activos a dos exrectores, Juan Luque Mamani y Julio Huamán Meza.

La Fiscalía cuestiona la compra irregular de dos terrenos en Hunter (Arequipa) por cerca de US$ 8 millones, que servirían para una nueva sede. Sin embargo, se habrían falsificado actas del Consejo Universitario para obtener el visto bueno de la adquisición. Además, los terrenos estarían sobrevalorados y se habría usado un testaferro -de la propia universidad- para el depósito. ❖

Otro proyecto en favor de la Andina

La bancada de Nueva Constitución y Rubén Ramos Zapana, presentaron otro proyecto de ley, para que las universidades privadas asociativas creadas por ley y con licencia denegada, no sean cerradas, sino intervenidas por una comisión reorganizadora, como sucede con las estatales. La Andina es una universidad privada asociativa. Desde la Sunedu indicaron que los polémicos proyectos de ley no beneficiarían a las universidades desaprobadas, pues las normas no son retroactivas.