EsSalud advierte nuevos síntomas de la COVID-19

A través de un comunicado, EsSalud informó que el nuevo coronavirus estaría presentando nuevos síntomas sumados a los que ya se conocen, como tos seca, fiebre y malestar general.

Según el Dr. Jorge Amoros Gerente de la Red Prestacional Almenara, las enfermedades gastrointestinales van en aumento durante esta temporada, pero esto también podría deberse a la presencia de la COVID- 19 en el organismo.

“La sintomatología de las nuevas cepas de la COVID-19 están cambiando, estamos viendo pacientes que no solo vienen con fiebre, dolor de espalda, cefalea, diarreas y malestar general, sino también, con un compromiso pulmonar importante arriba del 40%”, dijo.

En esa línea, instó a la ciudadanía a estar alerta de la nueva sintomatología para acudir a un centro de salud lo más pronto posible y recibir un tratamiento adecuado.

Por otro lado, Amoros señaló que en estas dos últimas semanas han aumentando los casos de COVID-19, en pacientes jóvenes entre los 30 y 40 años y están necesitando soporte ventilatorio por complicaciones respiratorias.

El galeno invocó a la ciudadanía a seguir con las medidas de bioseguridad conocidas como: el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, no tocarse los ojos, el uso de la mascarilla, no salir a la calle si no es necesario.

En tanto, Dante Cerso, Jefe de Unidad de Inteligencia y Análisis de datos de EsSalud, indicó que el país tiene una ocupación de camas UCI de 1.553 pacientes, ese número coincide con el máximo histórico registrado desde el inicio de la pandemia que fue el 13 de agosto de 2020.

Finalmente, ambos representantes recalcaron que la COVID-19 es mortal, que los pacientes que terminan con ventilador mecánico luego desarrollan insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, diabetes, entre otro tipo de afecciones que no tenían antes.

