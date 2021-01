Adulto mayor lleva esperando seis días por resultados de prueba molecular

Un joven denunció que su padre, identificado como Jaime Escalante Carpio (69), se encuentra esperando los resultados de la prueba molecular COVID-19 a la que fue sometido el último sábado 9 de enero. El denunciante aseveró que ya va casi una semana dentro del Hospital Cayetano Heredia.

Asimismo, el estado de salud de su progenitor va empeorando conforme pasa los días y no obtienen una muestra verídica de dicha enfermedad. “Mi papá ingresó alrededor del mediodía al Hospital Cayetano Heredia, allí le realizaron varias pruebas, una de ellas, la prueba molecular para COVID-19. Ha pasado casi una semana, ahora él tiene una saturación de 74 y va descendiendo. Asimismo, está recibiendo 15 litros de oxígeno y ahora necesita casi 20; es decir, una cama UCI ”, dijo a La República.

Además, el hombre resaltó que si bien lo están atendiendo con medicamentos y máscaras de oxígeno, ellos no podrían llevarlo a otro establecimiento en caso presente el coronavirus. “No hay resultados de laboratorio de que si es positivo para la COVID-19. Con ello, no está en el registro de SIRCOVID, y sino está ahí, no se puede movilizar o gestionar para un traslado a una cama UCI de otro hospital”, mencionó.

“Una semana se demoran para darte dentro del hospital. Ni siquiera es externo”, agregó. Además, manifestó que una doctora le indicó que probablemente hoy estarían los resultados, pero no es certero. “Teóricamente este viernes 15 me entregan. Según ellos, han demorado porque la muestra fue hecha el fin de semana y así que toma más de cuatro días”, detalló.

El joven pide ayuda con urgencia para que su padre pueda conocer su resultado y solicitar una cama UCI . “Mi padre es una persona con factores de riesgo como obesidad, comorbilidad, entre otros. Quiero saber para llevármelo a mi papá de aquí para poder atenderlo”, manifestó.

Por último, precisó que sí existen listas de esperas en dicho nosocomio y que se encuentran llenas las salas de emergencias para COVID-19.