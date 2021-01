Madre de fiscalizadora atropellada denuncia que recibe amenazas anónimas

Dina Ramírez, la madre de la fiscalizadora que fue arrollada por un conductor de combi informal, mencionó a RTV que ha recibido amenazas y burlas anónimas de parte de varios sujetos desde el miércoles 13 de enero. La progenitora indicó que tomará cartas en el asunto para evitar que le suceda algo.

“Me están diciendo que pierdo el tiempo, que la prensa me está pagando y que me cuide mis espaldas, esas fueron las últimas palabras que me dijeron. Cobardemente, me llaman desde teléfonos públicos y no de celular para que no quedé registrado de quién fue”, dijo.

“En estos momentos, yo estoy solicitando garantías para mí persona y la de mi hija”, agregó. La progenitora aseveró que su hija se está recuperando poco a poco; sin embargo, le afectó la noticia de que su agresor fuera liberado en solo unas horas.

“Yo no la he podido ver, pero desde que ella se enteró de la liberación del sujeto, al parecer, ha ingresado en shock. Ella ha estado durmiendo desde el día de ayer. Voy a ir a verla hoy para saber sobre su situación”, manifestó. Asimismo, expresó que las empresas de transporte no deberían contratar a personas indocumentadas, ya que genera que sucedan este tipo de injusticias.

“Yo voy a solicitar y pedir justicia. Mi hija no merece estar postrada en una cama. Además, ni la dueña del carro ni nadie se ha presentado. Por otras personas, mi hija ha recibido ayuda y gracias a ello está mejor”, detalló.

Este miércoles 13 se tiene programada para las 3.00 p. m. la audiencia para determinar la prisión preventiva contra Alberto Bermudez, quien se encuentra inubicable desde que fue liberado el último martes 12 de enero.