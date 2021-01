Buscan a menor que desapareció tras ser recogida por su madre en Ventanilla

Jhosymar Herrera pide ayuda para hallar a su hija de 7 años, Harumi Morquencho Salazar. La menor fue recogida por su madre Magaly Salazar cerca de la 1.00 p. m. en su vivienda ubicada en la Urb. Satélite, en Ventanilla, y desde entonces se desconoce su paradero.

Salazar se llevó a la menor desacatando una orden de alejamiento dictada en su contra por maltratarla, lo cual fue constatado por un médico legista, asegura Herrera a La República.

“Me la entregó un día, porque me dijo que no la soportaba, que no la aguantaba. La llevé al médico legista y a los días me dieron la tenencia temporal hasta que ella pase una evaluación psicológica, pero hasta ahora no lo cumplió. El último viernes se llevó a mi hija y no sabemos nada de ella”, relató consternado.

Morquencho Salazar es de tes trigueña, ojos negros y mide aproximadamente un metro. La última vez que salió de su casa tenía un vestido a rayas color rosa y zapatillas negras con puntos blancos.

Si conoce alguna información o a alguien que ayude a dar con su paradero, puede comunicarse al 951 347 806 o 935 675 963.

Importante

Si usted desconoce el paradero de algún familiar, póngase en contacto con la comisaría más cercana o llame al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP, al número 431-8140/ 330-7068/ 942 072 845. También puede contactarse a la línea gratuita 114. Recuerde que no debe esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.