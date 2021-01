Bajo gasto presupuestal de municipios y GRA para atender emergencias en Arequipa

Los municipios y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) solo llegaron a ejecutar el 57% de su presupuesto asignado para la atención de desastres, así lo indicó el congresista por Arequipa, Edgar Alarcón Tejada, tras realizar un análisis del gasto para este rubro.

“Estamos solicitando información, porque no es posible que habiendo dinero no haya capacidad de gasto y voluntad política para prevenir y mitigar el daño de las lluvias que ocurre cada año en esta época”, precisó.

El parlamentario detalló que al gobierno regional le asignaron S/ 9.8 millones en la partida de “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, pero usó el 71% (S/ 7 millones). De ese monto inyectó S/ 1 millón para medidas de intervención frente a peligros, pero no se usó más que S/ 17.400. Mientras que para estudios de estimación del riesgo de desastres, el GRA no asignó ni un sol. Esto habría contribuido a que no se detectaran más puntos de riesgos ante la ocurrencia de lluvias.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa gastó el 59% de los S/ 4.5 millones asignados para desastres. La comuna invierte en trabajos de contención en la torrentera Tintaya, que está en 60% y en el mejoramiento de la torrentera Los Incas que aún no se culmina.

En tanto en el municipio distrital de Paucarpata, escenario del reciente desastre por el ingreso de un huaico en el sector Pozo Negro, solo se gastó el 51% de los S/ 5.9 millones entregados para atención de emergencias.

Alarcón anunció que actualmente gestiona apoyo ante los respectivos ministerios como Agricultura, Vivienda, Defensa, Salud y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).