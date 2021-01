Policía multó a 116 personas por violar medidas sanitarias en Cusco

Cusco. Agentes de la Policía Nacional en diferentes provincias de la región Cusco, impusieron un total de 116 papeletas el primer día del año, a irresponsables personas que desacataron las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación de la COVID-19. La mayoría de multas son calificadas como muy graves.

Ciudadanos que transitaban en horario no permitido o que participaban de una reunión social, sumaron 93. En tanto 10 fueron graves, la mayoría por no usar el barbijo correspondiente. Otras 13 recibieron la sanción por no respetar el metro de distancia respectivo.

Del mismo modo, conductores de vehículos particulares que no contaban con autorización para transitar el 1 de enero, recibieron una multa. Fueron 70 las papeletas impuestas por la Policía de Tránsito.v