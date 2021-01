La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) solo ejecutó el 51% de S/ 191 millones 996 mil 196 correspondiente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Así lo informó el regidor de minoría, Jony Piana Ramírez, quien señaló que S/ 78 millones 766 mil 406 se devolverían al erario nacional.

De esta manera, refutó lo señalado por el gerente general Eleazar Torres, el mismo que había indicado que el presupuesto que administró la comuna fue de S/ 118 millones.

“Los recursos en mención (S/ 118 millones) corresponden al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), es decir el que se asigna al inicio del año fiscal, el cual tiene variaciones por más ingresos de recursos”, expresó a La República.

Piana Ramírez expresó que en la última sesión de concejo, los funcionarios no lograron explicar si los recursos no comprometidos se devolverán al Estado.

Inversión en proyectos

Líneas seguidas, el concejal indicó que en el rubro de proyectos, el ayuntamiento administró S/ 64 millones 552 mil 580, sin embargo solo se efectuó S/ 8 millones 583 mil que equivale al 13%. “La gestión edil es deficiente. Es un problema latente”, enfatizó.

Eleazar Torres había precisado a este medio de comunicación que de los S/ 118 millones se ejecutó el 59%. Al mismo tiempo, aseguró que el dinero no gastado será un saldo de balance para el 2021.

“El funcionario no dice la verdad, pues menciona el PIA y no el PIM. Además por pandemia el gobierno dispuso la reversión de los recursos no gastados. Los concejales de minoría exigimos explicaciones a la autoridad edil”, finalizó Piana.