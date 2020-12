San Juan de Lurigancho: niña de 5 años es víctima de feminicidio

El último 18 de diciembre, una niña de 5 años fue asesinada en el distrito de San Juan de Lurigancho; posteriormente, el cuerpo de la menor iba a ser quemado y abandonado, según indicó el padre de la víctima, quien también señaló como responsables tanto a la madre como al padrastro de su hija.

El progenitor expresó a La República que el padrastro ya fue liberado pese a las pruebas presentadas . “Yo les pido a las autoridades pertinentes que me den justicia. Ayer, le acaban de dar libertad a los asesinos de mi hija. Ellos (madre y padrastro) han sido. El hermano los ha encontrado quemando el cuerpo de ella y él alertó a la Policía (sic)”, mencionó.

Asimismo, señaló que los presuntos autores del crimen intentaron escapar para evitar ser capturados por la PNP; no obstante, las autoridades los han dejado en libertad ante la falta de pruebas. El padre de familia también denunció que habían pedido la custodia de la niña de 5 años, ya que la madre amenazó, en reiteradas ocasiones, con acabar con la vida de la menor

“Hace mucho tiempo, no la veía, no querían que la viera y me amenazaban con matarla. Hemos estado luchando por años para que me den la custodia. Tanto, para que se la den a ella. Ahí tenemos registros del Ministerio de la Mujer, justo de la Demuna de SJL, donde nos dijeron que iban a seguir la crianza de la menor, pero esto no se ha cumplido”, manifestó.

El progenitor invocó a las autoridades a que continúen con el caso y se haga justicia. “Quiero justicia. La han matado a mi hija de esa manera. Ahora, estamos esperando para retirar el cuerpo, que figuraba como NN”, aseveró.

La progenitora -y principal sospechosa del crimen- se encuentra en el hospital de San Juan de Lurigancho, donde está recibiendo ayuda por lesiones a causa de quemaduras. Hasta el momento, el MIMP ya se encuentra brindando soporte psicológico a los familiares.

Importante

Si usted quiere denunciar situaciones de riesgo o ser víctima de violencia sexual, física o psicológica, puede usar el servicio del Chat 100. Además, cuenta con la Línea gratuita en violencia contra la mujer (0800-00205) para recibir denuncias desde todo el país.