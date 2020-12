Más de un millón y medio de peruanos ya solicitaron el cambio de local de votación

La plataforma Elige tu local de votación fue habilitada por la ONPE el pasado sábado 12 de diciembre. Desde entonces, según datos actualizados de la entidad al 28 diciembre, un total de 1.533.673 peruanos ya la utilizó para seleccionar una sede de sufragio cerca a sus domicilios.

Solo el último domingo 27 de diciembre, por ejemplo, estuvieron conectados más de 100.000 electores en 12 horas. Uno de los índices de mayor uso del aplicativo en cuanto a las mediciones en tiempo real que hace la institución.

Si bien Elige tu local de votación fue desarrollado por la entidad hace cuatro años, este 2020 se tuvieron que implementar cuatro mejoras puntuales ante el escenario electoral que se vivirá en abril próximo en medio de la pandemia de la COVID-19.

La República conversó con Piero Corvetto, jefe del órgano registral, para conocer más detalles sobre el desarrollo de plataforma, cómo es su recepción hasta el momento y los últimos avances en el proceso de implementación de locales.

¿Se están cumpliendo con las proyecciones sobre el uso del aplicativo?

El objetivo es llegar a los más de 24 millones de electores que hay a nivel nacional. Nuestro deseo era poder convencer a todos los ciudadanos de la necesidad e importancia de utilizar la plataforma Elige tu local de votación. No teníamos una proyección mínima ni máxima, pero trabajamos para que todos lo puedan hacer, porque hemos multiplicado por cuatro el número de locales de votación: antes trabajábamos con 5.300 y ahora con más de 20.000. El aforo se ha reducido a menos de la mitad, en algunos casos en un tercio, en otros al 25%.

Para nosotros era muy importante que el ciudadano tengan la posibilidad de elegir su local de votación más cerca de casa porque no necesariamente va a ser ubicado en el que esté más próximo, si es que no elige, porque puede haber otros ciudadanos que reserven antes, como ya ha sucedido. Ya tenemos decenas de colegios cerrados [...] Quizá el lugar que acostumbrabas ir a votar, que era más cerca, ya está lleno porque otros vecinos han hecho uso de él.

Elegir tu local de votación es ir caminando a votar, es exponerte menos al virus. Toda esta organización de las elecciones del Bicentenario parten de la premisa que no vamos a llegar mayoritariamente vacunados, por lo que necesitamos implementar medidas y generar condiciones que permiten conciliar el derecho constitucional de sufragio y la salud pública [...] La plataforma ya existía, ONPE lo hacía de forma exitosa, pero focalizado en Lima, Arequipa y Trujillo, ahora lo hemos ampliado a nivel nacional.

¿Cuáles son las mejoras que se hicieron en el aplicativo de este 2020 a comparación con el de años anteriores?

Hemos hecho varias mejoras. La primera es la identificación del ciudadano o ciudadana en el momento que hace uso de la aplicación. Hoy se puede colocar un teléfono, un correo electrónico, se genera un SMS, y eso brinda mayor seguridad para identificar al elector de manera plena y poder informarlo sobre temas vinculados al proceso electoral.

Otra es que por primera vez se da un carácter nacional a la plataforma. Los servicios que el Estado brinda no pueden estar acotados a la capital ni a una región, deben de darse de igual manera a todos los ciudadanos. Es por eso que hemos incorporado Elige tu local de votación ampliándolo a todos los peruanos.

La tercera es que ahora trabajamos con cuatro veces el número de locales con los que lo hacíamos antes, lo que permite dar una mayor gama de posibilidades a los electores de toda la República. Vinculado ahora a un problema de salud pública como es el virus, por lo que vamos a reducir un poco cuando la pandemia termina, pero la lógica de acercar la mesa al ciudadano la vamos a mantener, ese es un compromiso de esta gestión.

La cuarta mejor y, fundamental, es que el aplicativo ahora no se circunscribe, no limita que elijas tu local de votación en el distrito que dice en tu DNI. Eso permite que una persona tiene registrado su DNI en Ancón, pero vive en Lurín pueda elegir el que se la haga más cerca, sin tener que cruzar todo Lima.

Lo que hicimos es potenciar el aplicativo que ya tenía ONPE y ponerlo al servicio de ciudadano.

¿Desde cuando se trabaja en el desarrollo de estas mejoras?

El aplicativo se inicia en 2016 y las mejoras se han hecho en los últimos cuatro meses. Desde setiembre el equipo de desarrolladores ha estado trabajando, entre otros, el aplicativo de Elige tu local de votación.

¿Hay información sobre el uso de la plataforma en tiempo real en estos últimos días?

Varía mucho. Somos procastinadores, ¿no? Siempre esperamos a última hora. Es una especie de un comienza alto, va bajando y después la gente se entera que va terminando la posibilidad de usarlo e ingresa al final. Ayer, por ejemplo, hemos tenido a más de 100.000 personas en 12 horas, que han hecho uso del aplicativo.

Es importante resaltar que algunos influencers nos están ayudando gratuitamente a promover el uso del aplicativo. Eso creo que es importante y queremos agradecerlo.

¿Cuáles son los criterios para la elección de uno de los tres locales?

Tenemos a todos los ciudadanos agrupados por distrito, provincia y región, también un histórico de dónde votaba cada ciudadano. El aplicativo ya lo han usado un millón y medio de peruanos, en los próximos días seguramente irá creciendo el número. Nosotros a partir de esos cambios reagrupamos a los electores según los locales elegidos.

Lo primero que hacemos es llenar los locales según el aforo que tenemos, que es siempre menor al 50%, entre el 35 y 25 por cada uno. Vamos llenándolos y dividimos el aforo por mesas, que son grupos de 300. Estos los ordenamos en orden alfabético. Luego de culminado este proceso, que será aproximadamente el 20 de enero, vamos a hacer el sorteo de miembros de mesa. A partir ya de la división de locales y mesas de sufragio. Luego pasamos a comunicar quienes son los sorteados y los miembros de mesa. Se priorizará la primera elección del ciudadano en el aplicativo. Es más, algunos locales ya aparecen en gris porque ya hay muchas personas que lo seleccionaron.

¿Habrá un plazo extraordinario luego del 31 de diciembre?

No tenemos la capacidad de poder procesar tanta información de manera acertada, el análisis de ubicación de ciudadanos por local de votación es muy fino y por el sorteo de miembros de mesa no tenemos mucho tiempo para hacerlo. En principio nosotros vamos a mantenerlo hasta el 31 de diciembre, pero veremos como van evolucionando las cifras y ver cuánto más podríamos agregar, pero en principio estamos planeando cerrarla el 31 de diciembre.

¿El proceso de selección de locales de votación ya finalizó?

Todavía estamos recibiendo locales. El proceso de tener acceso a locales es complejo, la organización electoral, a diferencia de otros países, no puede libremente elegir uno. Nosotros tenemos relación muy estrecha con el Ministerio de Educación, que nos brinda sus locales, pero luego al sector privado tenemos que pedirle. A los municipios y gobiernos locales también. Vamos recibiendo, haciendo una campaña de sensibilización y progresivamente van incorporándose a la plataforma.

En algunos casos se sumaron antes de iniciado Elige tu local de votación, que fue el 12 de diciembre, y en otros nos comunicaron que nos iban a prestar locales después. Se van incorporando sus locales, los visitamos, confirmamos el aforo y a partir de eso los incorporamos en el aplicativo. Debemos de haber incorporado no menos de 250 locales más luego del cierre del 12 de diciembre. Seguimos llanos y abiertos a que cualquier propietario de colegio o infraestructura puedan brindarnos sus espacios, pueden ser canchas deportivas, losas de fútbol, explanadas, coliseos,.

¿Hay novedades en cuanto a la implementación de los protocolos sanitarios?

En noviembre aprobamos los siete protocolos de seguridad en salud de prevención frente al COVID-19. Tenemos protocolos para electores, miembros de mesa, observadores, personeros, periodistas, la organización del proceso en locales abiertos y cerrados y las oficinas.

Es bueno recalcar que nosotros crecemos de 400 trabajadores a 75.000 en un proceso electoral. Lo que vamos a hacer es generar el estricto cumplimiento de estos protocolos. Hemos tenido la suerte de poder validarlos en las elecciones internas.

Estábamos acostumbrados a trabajar con dos mesas por aula, ahora no vamos a utilizar dos, sino una por aula; con un adicional, en una ponemos mesas y en la contigua no las ponemos. Entonces, donde poníamos dos, ponemos una, y en la contigua ya no ponemos ninguna. Es por eso que el aforo se ha reducido entre el 50% y 25%. Todo esto ha sido planificado con dos equipos de expertos del Ministerio de Salud.

El mayor problema que hay lugares donde no hay infraestructura, ni privada ni pública, en esos casos, cuando no tengamos suficientes locales cerrados, haremos uso de espacios abiertos. Por ejemplo, es altamente probable que podamos utilizar en Jesús María el Campo de Marte o la avenida La Peruanidad, que será toldada, garantizaremos un flujo adecuado de electores, alquilaremos mobiliario y servicios higiénicos y haremos las conexiones de luz que permita que los ciudadanos, miembros de mesa y todos los actores tengan las facilidades. Estamos trabajando en ello.