Ate: anciana y bisnieta salvan de morir en incendio generado por pirotecnia

Lo que debía ser una cena navideña en unión familiar terminó en tragedia para Dorila Vargas, una anciana de 76 años que lo perdió todo tras un incendio ocasionado por un producto pirotécnico que cayó sobre su vivienda ubicada en la Asociación 6 de mayo en Huaycán. Su bisnieta de 2 años que se encontraba durmiendo quedó con quemaduras en el rostro.

Dorila estaba alistándose para la cena de Nochebuena cuando de pronto se percató que un cohete impactó en su casa de madera y comenzó a encenderse el fuego. Afortunadamente, ella logró salir y sus gritos alertaron a la mamá de la pequeña, quien ingresó para retirarla de la habitación a tiempo, aunque con quemaduras de primer grado en el rostro.

Lamentablemente, el fuego consumió hasta los animalitos que ella criaba, además de su televisor, refrigeradora, cocina, ropero y sus tres máquinas de coser valorizadas en S/ 3.000, herramientas de trabajo con las que Dorila subsistía durante la pandemia como costurera.

Defensa Civil de Ate Vitarte le brindó algunas donaciones a la familia, pero no es suficiente, por eso piden ayuda para la construcción de una nueva vivienda, ya que en ese predio vivían cinco adultos y tres niños que por el momento se están alojando en casa de una vecina.

“Quisiera que me ayuden, aunque sea una tele para poder distraerme y que no me dejen con material de madera, yo quiero mi casita”, pidió la señora Dorila.

Si usted desea brindar ayuda a la familia, puede hacerlo al número de cuenta BCP 191-37644681-0-28 a nombre de Claudia Mendizabal o comunicarse a su número 960 349 545 para coordinar cualquier donación.