Denuncian que BCP no devuelve dinero retirado de manera fraudulenta a cliente

A través de las redes sociales, José Vásquez, cliente del BCP, denunció que 5 años de ahorro fueron sustraídos de su cuenta bancaria luego de que se realizaran transacciones fraudulentas en una ventanilla de dicha entidad en el distrito de San Miguel.

Según la experiencia que le tocó vivir, él había acudido a uno de los cajeros automáticos ubicados en la agencia de la avenida La Marina para verificar los movimientos en su cuenta de ahorros, cuando de pronto su tarjeta bancaria quedó retenida, motivo que hizo que llamara al call center del BCP para que la bloquearan.

“De inmediato llamé al call center y me dijeron que la tarjeta estaba bloqueada por estar vencida y que me acerque al banco para que me dieran una nueva. Cuando llegué al BCP, la asesora me entregó una nueva tarjeta y al preguntarle si se había realizado alguna transacción, ella verificó en su computadora y me dijo que no, que todo estaba bien”, se lee en la publicación de Facebook.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. Vásquez manifestó que días después se acercó a un cajero para revisar su saldo nuevamente y fue ahí cuando se dio cuenta que no tenía ni un sol en su cuenta bancaria. Una fuerte suma de dinero ahorrado producto de 5 años de trabajo había desaparecido.

“Inmediatamente, llamé al banco y me dijeron que sí, efectivamente se había realizado el retiro en dos oportunidades, una en ventanilla y otra a través de una transferencia bancaria a Josué Yacahuanca Huamán desde la agencia del BCP de ubicada en la avenida Bolívar”, recalcó.

Vásquez realizó el reclamo correspondiente y acudió a la agencia bancaria donde había ocurrido el incidente. Al hablar con la gerenta de dicha sucursal, esta le confirmó que, efectivamente, no se habían seguido los protocolos de seguridad correspondientes y ella prometió que en unos días le brindarían una solución.

Ya han pasado dos meses desde que José Vásquez interpuso el reclamo a las diferentes entidades fiscalizadoras y al mismo BCP; sin embargo, aún no tiene una solución a su problema y sus deudas en otras entidades financieras se siguen acumulando.

Nos comunicamos con el área de Prensa del Banco de Crédito del Perú y nos indicaron que se están realizando las investigaciones del caso.