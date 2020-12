El Agustino: delincuentes roban S/ 5.000 de carwash

Un grupo de delincuentes ingresó a un carwash y robó S/ 5.000 en efectivo. El hecho ocurrió durante el horario de atención el último domingo 6 de diciembre en el distrito de El Agustino.

El hecho delincuencial fue registrado por cámaras de seguridad. Tal como se ve en las imágenes, dos pequeños corren por el local, mientras los clientes esperan por el servicio. De pronto, dos sujetos bajan de una moto carreta e ingresan al establecimiento.

Los ladrones, quienes visten un bividí y una polera blanca, utilizan un arma blanca para amenazar a la trabajadora que se encontraba en la caja registradora.

“Viene con un cuchillo, me ataca y lo único que hago es taparme el rostro. Se llevó el teléfono y el dinero. Solo me dijeron: ‘Dame todo lo que tengas’, yo me quedé sorprendida porque es la primera vez que pasa esto”, narró la colaboradora del lavado de autos en diálogo con ATV Noticias.

Finalmente, los delincuentes escapan llevándose el botín. Uno de los trabajadores toma un palo de madera e intenta seguir a los malhechores; no obstante, no logra alcanzarlos.

Osman Torres Ruiz, dueño del negocio, estaba recuperándose tras la cuarentena. Asegura que los S/ 5.000 eran para pagar las deudas al banco.

“El dinero ya se perdió. Lo bueno es que se recupera trabajando y que todos estamos con vida; ninguno de mis trabajadores salió herido”, informó el propietario del establecimiento.

La denuncia ya fue interpuesta en la comisaría del sector y espera que las imágenes sirvan para identificar a los avezados ladrones.

