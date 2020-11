Pueblo Libre: detectan regletas en cajero automático

Los delincuentes vienen empleando una modalidad para engañar y robar a los usuarios de los cajeros automáticos. Ellos utilizan un ‘dispositivo trabador’ para impedir que los billetes salgan de la ranura y así quedarse con el dinero.

Un caso así ocurrió en un banco de la cuadra 8 de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. De acuerdo con información de América TV, un ciudadano quiso retirar $ 300 de una agencia bancaria, sin embargo, se dio con la sorpresa de que el dinero nunca salió. Al ver esta escena, el afectado llamó a la Policía Nacional para denunciar el hecho.

Agentes de la comisaría del sector tuvieron que usar varias herramientas para retirar la lámina de metal que estaba con cinta adhesiva en el cajero.

Esta modalidad, conocida como regletas, no es nueva. Consiste en que el usuario no pueda retirar los billetes y piense que la máquina está mal. No obstante, luego de que el primero se retira, entra el ladrón y se apodera de todos los billetes.

La Policía Nacional instó a la población a que los contacten cuando hechos similares ocurran. En ese sentido, recomendaron a los clientes verificar que en las ranuras donde se retira y coloca la tarjeta no hayan objetos extraños.

Cabe destacar que hace unos meses, la Policía detectó casos en los que una banda colocaba regletas en las máquinas dispensadoras de diversos bancos. Los ladrones fueron identificados como Enyerbe Jesús Cadenas Flores (29), Danny Gregorio Velasco Melean (23) y Luis Enrique Velandria Mora (27).

