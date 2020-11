Mesa Redonda: sujetos ingresan a galería y golpean a vigilantes

Al menos 20 sujetos armados ingresaron con armas de fuego a la Galería Mina de Oro, en la zona comercial Mesa Redonda. Ellos amenazaron y agredieron a dos vigilantes, el último miércoles 18 de noviembre.

El video de seguridad muestra que uno de los agentes de seguridad intenta pedir apoyo a través de su radio; sin embargo, se topan con los sujetos y son golpeados. Según América TV, su objetivo era encontrar a los agentes de este predio para coaccionarlos.

Debido al temor de que tomen represalias contra ellos, los comerciantes y vigilantes prefirieron guardar su identidad en reserva. No obstante, contaron que se trataría de una mafia que cobra cupos a los ambulantes de Mesa Redonda.

Señalaron que cuando agentes de Fiscalización llegan, los vendedores ingresan a las galerías para refugiarse, pero personal de seguridad los retira exponiéndolos ante las autoridades, por lo que la golpiza sería una venganza.

Ante esta situación, hacen un llamado a la Municipalidad de Lima a fin de aumentar la seguridad en este emporio comercial. Asimismo, solicitan que los comerciantes ambulatorios sean retirados de la vía peatonal, debido a que la zona es considerada un peligro.

“Caminar por acá es horrible, hay muchos ambulantes y realmente las personas que están en tienda no vendemos. Mire cómo es que se ve, ¿Cuántos contagios (de la COVID-19) habrá? . El alcalde no está haciendo nada (...) ¿Usted ve a algún fiscalizador o algún serenazgo? No hay nada por acá, estamos desamparados”, mencionó una comerciante de la zona en diálogo con América.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 20 de noviembre del 2020