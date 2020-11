La generación que nunca más guardará silencio

URPI.

Ahora los llaman la “Generación del Bicentenario” y les dan otros nombres. Pero esto no los satisface. No es con un término que se cruzarán de brazos y dejarán de hacerse sentir. Prefieren ser conocidos como un conjunto de jóvenes que no se callará nada, que no piensa guardar más silencio ante lo que hacen las autoridades. El común denominador de sus palabras es que, de ahora en adelante, “los políticos ya no nos verán la cara…” y que estarán atentos a la clase política actual, que no debe subestimarlos. También reclaman cambios en democracia. No están desinformados como creen ciertos adultos, pues manejan las redes sociales a su antojo. Seguirán vigilantes a lo que se hace y se deja de hacer.

“Somos el Perú... y nos tienen que escuchar”

Carlos vásquez (23)

“Que nos llamen Generación del Bicentenario nos ayuda, nos da aliento y coraje para seguir adelante y protestar por las futuras generaciones”.

“Somos el Perú y nos tienen que escuchar... Hemos estado luchando por tener un Congreso limpio, por un presidente que esté a la altura de lo que el país necesita y para que todas las ratas salgan por fin del Congreso”.

“Yo empecé a marchar de forma pacífica en el Parque Kennedy, Miraflores, pero la indignación por las muertes de Inti y Bryan me llevó hacia el Cercado de Lima”.

“¿Sagasti? El pueblo está conforme. Ya que es una persona preparada y por ahora estamos tranquilos y esperamos que haga bien su labor, que no cometa los errores que todos los otros cometieron”.

“Si Sagasti hace mal su trabajo no guardaremos silencio”

Samantha Quispe quichíz (19)

“Es algo admirable. Me siento muy elogiada por estar en esta generación. Porque no nos quedamos callados. Nosotros ya alzamos la voz por el país, y no solo por nuestra generación sino por las futuras generaciones...”.

“La gente piensa que fue por Vizcarra o para sacar a Merino, pero no. Es por la democracia, para que se procese a los congresistas que tienen antecedentes penales, a los de alto rango. Lo que indigna es que Merino esperó que haya muertos para renunciar”.

“La policía está para protegernos, pero nos ataca como si fuéramos vulgares delincuentes”.

“Yo soy estudiante del cuarto ciclo de Enfermería y he participado por primera vez en mi vida”.

“A mi parecer Sagasti es una buena propuesta. Pero si hace mal su trabajo se actuará igual. No guardaremos silencio”.

“Estamos hartos, ya los políticos no nos verán la cara...”.

Luis Guerrero (21)

“¿Generación del Bicentenario? Me parece espectacular que nos llamen así porque si nosotros no incentivamos a un cambio, si no ayudábamos a abrirle los ojos a la población, creo que nadie hubiera podido”.

“Queremos cambios en democracia. Ya estamos hartos, ya los políticos no nos verán la cara... Sacar a (Manuel) Merino fue uno de los puntos por los que hemos luchado, pero tenemos que ir por más”.

“Queremos que dejen de mirarnos como universitarios que solo van a las calles porque no tienen que hacer, que no trabajan, que no estudian. Eso es mentira”.

“Quiero decir algo más: botar a Merino no ha sido el final, es el comienzo. Vamos a seguir luchando por Bryan e Inti”.

“Los políticos deben saber que no nos vamos a quedar callados”

Estefany Sagastizábal (24)

“Pido a la población informarse bien y no dejar que se presente cualquier político. Los políticos deben saber que no nos vamos a quedar callados”.

“Me indigna que aún cualquier persona pueda postular (al Congreso y la presidencia) y sin una ley que pueda regularse. Yo creo que debería haber un filtro, necesitamos gente que esté capacitada para que nos pueda dirigir”.

“Estoy muy asombrada de que la juventud se haya levantado y que logremos un cambio, porque si no nos hubiésemos movido no hubiésemos acabado con la innecesaria vacancia... No estoy a favor ni en contra de Vizcarra, pero no fue sensato vacarlo cuando faltaba unos meses para acabar su período”.

“(Con las marchas) hemos podido crear un cambio. Ahora sabemos que sin luchas no hay cambios... Inti y Bryan son unos héroes”.