Defensoría investiga presunto secuestro de manifestante por parte de agentes PNP

La Defensoría del Pueblo anunció una investigación en el caso del joven Luis Fernando Araujo Enríquez, quien tras permanecer varios días como no habido, apareció y denunció que durante este tiempo estuvo secuestrado por policías del Grupo Terna.

Ante la grave denuncia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNPT) de la Defensoría decidió indagar al respecto.

Una de las primeras diligencias encargadas por el defensor Porfirio Zacarías Barrenechea Cárdenas, jefe del MNTP, ha sido enviar un grupo de comisionados para que se entreviste con el manifestante de 24 años, que asistió el pasado 14 de noviembre a la segunda marcha nacional contra el golpe de Estado.

Esta información fue confirmada por Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría, en declaraciones para La República.

#DerechoALaMovilización En @Defensoria_Peru investigaremos secuestro presuntamente perpetrado por efectivos de @PoliciaPeru en agravio de Luis Fernando Araujo Enríquez. Actos denunciados por el joven, tras desaparición, son gravísimos para un Estado de derecho #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/F7ZEtdLX5T — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 17, 2020

Luis Araujo apareció la tarde de este martes 17 de noviembre en la puerta del hospital Dos de Mayo. En declaraciones a los medios, culpó a los agentes de la Policía por su desaparición.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por el Grupo Terna. Me han tenido reducido tres días sin comer, sin agua, en una habitación aparentemente escondida con otra persona, que no sé quién era porque nos tenían separado”, dijo; a la vez, agradeció a las personas que ayudaron a su familia en la búsqueda.

La Defensoría advirtió que de comprobarse lo afirmado por el hombre sería “gravísimo para un Estado de derecho”.

Varias de las personas reportadas como no habidas desde el día de la marchas y que luego fueron apareciendo, aseguraron haber sufrido violencia por parte de presuntos agentes de la PNP.