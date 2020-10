Surquillo: realizan matrimonio en departamento pese a estar prohibidas las reuniones [VIDEO]

Agentes de la Policía Nacional ingresaron a un departamento donde se celebraba un matrimonio. El hecho se produjo en Surquillo desde las 4 p. m. en un edificio de la cuadra 3 de la avenida Sergio Bernales.

Pese a que las reuniones sociales están prohibidas , al menos 10 personas bebían y bailaban sin usar mascarilla e incumpliendo la distancia social. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras observar la celebración.

En medio de la intervención Carlos Salazar Murguia, quien era el novio, cuestionó la denuncia vecinal. Incluso se negó a pedir disculpas por incumplir las medidas sanitarias.

“Primera vez que hacemos una reunión porque es mi matrimonio y viene toda esta escena absurda y tonta. [...] No hay ningún tipo de disculpas, solamente es eso, me he casado el día de hoy y estoy con toda mi familia. Yo sé que no se pueden hacer reuniones”, mencionó el recién casado a TV Perú.

Finalmente, las personas fueron trasladadas a la comisaría de Surquillo, en donde se les impuso la multa por infringir la norma que impide realizar fiestas. Según TV Perú, luego de ser sancionados, la celebración continuó con las luces apagadas.

Las reuniones familiares y sociales se encuentran prohibidas durante el estado de emergencia. Las multas por incumplir las restricciones oscilan entre los S/ 86 y los S/ 430. Asimismo, el toque de queda permanece en todo el ámbito nacional desde las 11 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente.

Toque de queda, últimas noticias: