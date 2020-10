Hallan cadáver de un hombre en terreno agrícola de Puente Piedra

Vecinos encontraron restos de un hombre en un terreno agrícola de Puente Piedra. El fiscal de turno acudió al lugar con efectivos de la Depincri del distrito, peritos de criminalística y personal de Homicidios de la Dirincri.

Los cuidadores de la zona reportaron a la PNP el hallazgo del cadáver y negaron ser los responsables. Según América Noticias, tampoco lograron identificar a las personas que abandonaron el cuerpo.

Contaron que, durante la madrugada de este martes 20 de octubre, un vehículo se estacionó en la zona y aprovechó la poca iluminación para arrojar el cadáver.

Con el pasar de los minutos, los peritos descubrieron que los restos, pertenecientes a un hombre afrodescendiente, estaban dentro de bolsas de plástico negras y rojas. Estaban cercenados. Además, determinaron que la posible causa de muerte sería asesinato por estrangulamiento.

A pocos metros del primer hallazgo, en una zanja, observaron otras partes de un cuerpo. Se cree que los restos son de la misma persona.

Hasta el momento, no identificaron al fallecido. Al momento de utilizar el registro de huellas, este no tuvo resultados, por lo que se investiga si estaría identificado en Reniec. Tampoco se descarta que sea extranjero. Los restos serán llevados a la Morgue Central de Lima. Hay partes del cuerpo que no se han encontrado.

Crímenes, últimas noticias: