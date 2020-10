Fiscalía de Ayacucho pide ayuda para identificar a mujer que fue víctima de feminicidio [VIDEO]

La Fiscalía de Ayacucho pide ayuda a la ciudadanía para poder identificar a una mujer, quien fue encontrada muerta, víctima de feminicidio, en diciembre del 2019 dentro de un hospedaje.

El Ministerio Público difundió un video en Facebook, de una grabación de las cámaras de seguridad, donde se ve a una mujer caminando por inmediaciones de la plazoleta de La Magdalena. Viste similar ropa con la que fue encontrada la víctima.

Las imágenes corresponden al 30 de diciembre de 2019, a las 6.04 p. m., aproximadamente. “Ayúdanos a reconocer a la persona de sexo femenino que aparece en las imágenes (…)”, piden.

Al día siguiente, la mujer, que al parecer sería la que se ve en cámaras, fue encontrada muerta en el hospedaje Sol del barrio de La Magdalena, en el jirón Miller.

Las autoridades informaron que realizaron todos los intentos posibles para identificarla, pero no se tuvo un resultado positivo, ya que la víctima no está inscrita en el RENIEC y no cuenta con DNI.

Las características físicas de la mujer son raza mestiza, cabello lacio y negro castaño, cejas delgadas, ojos medianos, orejas pequeñas, nariz mediana, tez trigueña, estatura de 1.56 metros; de 20 a 25 años aproximadamente y de contextura gruesa. Además, vestía una polera guinda con mangas y capucha ploma, polo rosado o fucsia tipo top con rayas horizontales negras, pantalón de buzo color rosado, con franja blanca y negra a los laterales.

Las personas que logren reconocer a la mujer que aparece en las imágenes pueden llamar al número 982272652 para seguir con los procedimientos respectivos. La Fiscalía precisó que el presunto responsable del delito cumple prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho.

