La Molina: repartidor denuncia que fue agredido por vigilante y gerente de grifo [VIDEO]

Un ciudadano que labora como repartidor delivery denunció agresión por parte del vigilante y gerente de un grifo que tiene el logo de PetroPerú, ubicado entre las intersecciones de la avenida Melgarejo y La Molina. Según el relato del joven Gianni De Lucía Marín, él pidió el libro de reclamaciones porque no le quisieron poner combustible a un monto de cinco soles.

“Fui a poner combustible por un monto de cinco soles y me dijeron que el mínimo es de 10 soles cuando hace días, era de ese precio. Al no querer, pedí el libro de reclamaciones, pero no me lo dieron. Luego, el vigilante sacó la llave y me apuntó como amenaza”, indicó en Panamericana.

PUEDES VER La Victoria: policía fue agredida por motociclista que no contaba con licencia

El vigilante Wilder Orestes Bruno Salvatierra no fue el único que lo agredió, sino que el gerente de operaciones del grifo también pateó la unidad motorizada del ciudadano. En las imágenes registradas se observa el momento en que suceden los actos en contra de la moto.

El gerente identificado como Fidel Mamani señaló que “el joven fue el agresor y por eso, respondió a defenderse”. No obstante, en otro video, se visualiza cómo inició el pleito y en ningún momento, el repartidor agrede de manera física al vigilante y a Mamani.

El joven repartidor mostró los papeles que acreditan que anteriormente habría llenado su combustible a cinco soles y tenía todo el derecho de pedir el libro de reclamaciones. Por otro lado, la empresa PetroPerú manifestó que dicho grifo no pertenecería a su red de estaciones de servicio y han pedido en reiteradas ocasiones la salida de su nombre del establecimiento de Full Service La Molina S.A.C.

PUEDES VER Lanzan plataforma para realizar denuncias digitales por pérdida o hurto de documentos

Por último, el gerente Fidel Mamani contaría con varias denuncias realizadas por otros incidentes de daños contra vehículos y la oposición de poner una reja en la zona de la Planicie.

La Molina, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.