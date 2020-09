San Miguel: sereno es insultado por pedir que dejen de jugar en una losa deportiva [VIDEO]

Ni las medidas sanitarias establecidas por el nuevo coronavirus en Perú han detenido a las personas que incumplen las normas. Así sucedió cuando un grupo de personas insultó a un sereno que les solicitó retirarse de una losa deportiva en la que jugaban futboltenis en San Miguel.

“No me recomiendes, tú no eres mi papá, ándate a tu casa, no es tu trabajo. Eres un acomplejado igual que todos los serenazgos, están fumados, vienen todos drogados acá”, manifestó una de las personas que no acataban las medidas ante la pandemia por COVID-19.

Por su parte, los representantes de la Municipalidad de San Miguel informaron que se necesitaron dos patrulleros para intervenir al agresor, así como a las demás personas que se encontraban en el lugar. “La primera persona que lo insulta es un comandante de la Policía en retiro. Se llama Ricardo León La Torre. Reclama porque lo intervenimos”, indicó un representante del distrito.

#AlertaRTV l San Miguel: personal de serenazgo denuncian que fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de personas que se encontraban jugando fútbol en una cancha del distrito. Posted by Diario El Popular on Saturday, September 19, 2020

Este hecho se suscita dos días después de que un sujeto golpeará a un agente de serenazgo en Miraflores. Como si fuera poco, el señor salió públicamente a decir que se arrepentía, pero que denunciaría a la comuna y pediría garantías para su vida.

