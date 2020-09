Motociclistas rescatan a madres y niños que cruzaban por el desierto desde Perú a Chile [VIDEO]

El último domingo un grupo de ocho motociclistas chilenos del “Team Tuareg” halló a 18 migrantes venezolanos que recorrían las dunas de territorio chileno, cerca a la frontera peruana. La zona era inhóspita y los extranjeros lloraban por ayuda, pues no habían bebido agua ni ingerido alimento en dos días.

Entre los 18 ciudadanos, estaban cinco niños, varios de ellos menores de cinco años. Los migrantes relataron a los motociclistas que partieron de Tacna (Perú) hace tres días, que pagaron por un mapa 300 dólares con el fin de cruzar la frontera esquivando las zonas minadas y a los carabineros.

El fin de este grupo era huir de la crisis económica que vivían en Tacna y buscar mejores oportunidades laborales en Chile. Por la pandemia de la COVID-19, la frontera de Perú y Chile está cerrada. El paso por rutas no habilitadas en esta zona de desierto se ha vuelto una constante.

Los motociclistas se dieron cuenta que los migrantes habían equivocado su rumbo y en lugar de acercarse a la ciudad de Arica, subieron hacia una zona de quebradas donde era imposible hallar ayuda o alimento.

“Por primera vez me tocó vivir esta experiencia tan sensible. Ver migrantes escapando de un país para buscar una mejor vida arriesgándose ante las adversidades del desierto. Pobre gente, si no aparecemos ellos mueren de sed y hambre, desorientados.”, sostuvo Bastian Moreno, uno de los motociclistas que ayudó a las personas trasladándolos a bordo de su moto rumbo a la ciudad.

