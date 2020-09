Puente Piedra: familia busca a menor con esquizofrenia que lleva desaparecido cuatro días

Con información de María Ponce (URPI-GLR)

Este último 9 de septiembre, una familia denunció la desaparición de uno de sus integrantes: Moisés Mucha Vargas, un joven de 17 años que salió el sábado 5 luego de una pelea familiar. Según los padres de familia, él abandonó su domicilio sin decir nada. Desde ese momento, no han conocido noticias del joven o de un posible paradero.

“Ese día, después del almuerzo, tuvo una pelea fuerte con mi hermana, creyó que lo estaba remedando y le lanzó unos lentes. Quizás por no tomar sus pastillas confundió todo, se alteró y se fue”, relató la hermana a La República.

El adolescente sufre de esquizofrenia, por lo que necesita de medicación urgente. Según su hermana, Moisés recién acabó la secundaria en el 2019 y estaba trabajando en varios lugares para ayudar económicamente a su familia por la pandemia.

La familia no cuenta con trabajo y solo se sustentan por la bodega de la vivienda. Ellos viven en La Ensenada en Puente Piedra y temen por el joven que no regresa desde hace cuatro días. El día que ocurrió el hecho, los parientes sospechaban de él, puesto que ya habría insinuado la reacción de la familia si se iba del hogar.

Anteriormente ya habría hecho lo mismo, con la diferencia de que siempre retornaba a su domicilio alegando que solo lo hacía de broma. Sin embargo, al ver que no retornaba, reportaron la desaparición en la comisaría de La Ensenada, donde no han recibido ninguna información sobre su paradero.

La madre pide que pronto encuentren a su hijo y teme por su vida al haber desaparecido sin llevar sus pastillas y no usar mascarilla. “Lo vieron el sábado en la tarde cerca a la Escuela de Oficiales y es raro que hasta ahora no haya noticias de él porque no llevaba mascarilla, podrían haberlo detenido o por la misma enfermedad haberse metido en problemas con algún delincuente de la calle”, finalizó la hermana.

La última vez que salió de casa vestía un short azul marino, polo celeste, casaca ploma con franjas negras y zapatillas negras. Si alguien sabe del paradero de este menor, puede contactarse al 918 833 596.

