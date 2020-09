Un fallecido y dos pacientes graves por dióxido de cloro

La falta de información y la desesperación por hallar un tratamiento oportuno frente al Covid-19 viene agravando la situación de los peruanos hasta llevarlos a la muerte. En Ayacucho, un paciente de 38 años, infectado con el virus, falleció por una hemorragia interna, tras ingerir el controvertido dióxido de cloro. Junto con él, dos personas, también diagnosticadas con coronavirus y que consumieron la misma sustancia, se encuentran en cuidados intensivos.

“El paciente fallecido ingresó con dolores abdominales y sangrado interno, según el coordinador del Hospital de Emergencia Covid-19, Mario Pérez. Los otros dos están graves, tienen un sangrando interno en el esófago y el estómago. No presentan mejorías”, dijo Elvyn Díaz Tello, titular de la Diresa de Ayacucho.

Asimismo, agregó que, si bien no hay una cifra exacta, hasta el momento se han reportado más de 20 pacientes intoxicados por dióxido de cloro. La mayoría de casos se concentra en la zona urbana de Ayacucho: Huamanga, San Juan y Jesús de Nazareno. “Entendemos que hay miedo, pero el dióxido no es una salida”, aseguró Díaz Tello.

Consumo en regiones

No obstante, esta situación no es un hecho aislado. Hoy se registra un aumento de casos por intoxicación de sustancias no avaladas por las autoridades sanitarias del país. Eso preocupa. En Arequipa, el 30% de los internados y los pacientes graves de insuficiencia respiratoria del hospital Honorio Delgado afirmaron haber consumido dióxido de cloro. En esa línea, el jefe de Comando Covid-19 de dicha región, Gustavo Rondón, sostuvo, en Canal N, que un 32 y 33% ingresó por las mismas causas.

En el Cusco, según Víctor Manchego, vocero de EsSalud, el 30% de pacientes en UCI tuvieron cuadros de intoxicación.

Así, evite seguir recomendaciones sin sustento. Y para no llegar a situaciones extremas, es mejor respetar el distanciamiento social y usar la mascarilla.

Mal ejemplo de autoridades

Pese a la ausencia de una prueba científica, el Congreso avaló su consumo. En julio, invitó a Andreas Ludwig para que recomiende el dióxido de cloro. Además, la bancada de Unión por el Perú propuso que se cree una comisión que investigue sus efectos.

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, y el alcalde de Moche, Arturo Fernández, también promueven su consumo.