Amenazan de muerte a joven tras confundirlo con sujeto que discriminó a serenos de Magdalena

Diversas reacciones causó la denuncia de discriminación contra Aarón José Cotrina Gómez, quien insultó a serenos de Magdalena en su negativa de usar mascarilla en la vía pública.

El debate sobre el caso se trasladó, como es costumbre, a las redes sociales, donde los usuarios confundieron a Cotrina con otro joven, quien ahora pide que cesen los ataques en su contra, puesto que señala no tener ninguna vinculación con el acusado o los hechos.

Daniel Reynoso comentó a RTV que, tras la difusión del video, empezaron a llegarle mensajes a su WhatsApp, Facebook y demás redes sociales acusándolo de racista y otros calificativos irreproducibles. Además lo amenazaron de muerte.

Él contó que en un principio no comprendía la razón de los ataques en su contra hasta que recibió la llamada de un hombre que también se comunicó con él para amedrentarlo, pero al decirle que no sabía porqué le atribuían eso a él, el desconocido le explicó el caso. Tras ello, Reynoso entró a internet y se informó sobre lo ocurrido en Magdalena.

Debido a que el hostigamiento no cesaba, Reynoso hizo una publicación en Facebook para aclarar lo sucedido y, pese a mostrar pruebas de que no es Cotrina Gómez, las amenazas siguieron llegando. Incluso, lo acusaron de cambiarse de nombre en esta red social para eludir su supuesta responsabilidad.

Por ello, acudió a los medios de comunicación para informar de su caso y reiterar que no es la persona que aparece en el video del malecón Grau.

“Es preocupante cómo una acusación falsa logra afectar a una persona y no solo lo exponerlo a él, si no a sus seres queridos”, comentó Reynoso

Además de reafirmar que no es la persona acusada, dijo estar en contra de todo hecho discriminatorio, por lo que cuestionó a Cotrina.

“Sí me pareció sumamente grave lo que hizo porque es una mala imagen que nos deja como nación y sí me esperaba unas disculpas sinceras porque por las que brindó en los medios, pareciera que no se lo toma en serio”, aseguró.

Ante los constantes ataques que ha recibido, Reynoso anunció que demandará a todos aquellos que lo han amenazado y también a quienes divulgaron sus datos personales, ya que sabe que en grupos privados de WhatsApp diversos usuarios compartieron la dirección de su casa y su número de celular.