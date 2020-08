Susel Paredes lamenta declaraciones del alcalde de Los Olivos sobre su “responsabilidad emocional”

Susel Paredes, funcionaria de la Municipalidad de Magdalena, lamentó las declaraciones del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, respecto de su “responsabilidad emocional y sentimental” en el caso de la intervención a la discoteca Thomas Restobar que acabó con el fallecimiento de 13 personas.

“Sus declaraciones son lamentables, vergonzosas. ¡Cómo va a decir que es culpable emocional!”, dijo en Canal N. Agregó que existe varios responsables por lo ocurrido el último sábado 22 de agosto. “La responsabilidades son múltiples. El dueño del predio que lo alquila y no revisa a quién se lo ha alquilado, el administrador, el organizador de la fiesta, los cantantes y las propias personas que van, esos son los principales responsables”, indicó en Latina.

En la misma línea, Paredes manifestó que el alcalde de Los Olivos debió utilizar el presupuesto designado por el Estado al distrito; por ello, pidió una sanción penal. “Ahora que me dices que tenía plata, mi indignación no tiene límites; ya que, teniendo plata, ¿por qué no has hecho tu trabajo? Merece no solo que lo sancionen penalmente... no sé, los regidores harán algo”, señaló.

Por otro lado, expresó que, en su opinión, no se habría realizado de manera correcta el proceso de fiscalización, puesto que cuando un establecimiento recibe la licencia, se supervisa por un período el cumplimiento. Según la funcionaria, esto no habría sucedido con la discoteca Thomas Restobar.

“Hay que averiguar si hay corrupción, porque si hay un establecimiento que debe estar clausurado y sigue funcionando puede ser por desidia o porque le han dado plata para que siga funcionando”, dijo.

Por último, propuso a nivel nacional que exista una área dedicada exclusivamente a la fiscalización de negocios con el fin de evitar tragedias. “Ocurre en el país que Fiscalización en unos sitios es gerencia, subgerencia, otra área. Que se estandarice la fiscalización municipal en todos los distritos. Así como hay gerencia de Seguridad Ciudadana tiene que haber una gerencia de Fiscalización”, acotó.

