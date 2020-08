Ica: PNP retoma operativos de control nocturno tras aumento de casos de COVID-19

El jefe de la División de Unidades Especializadas de la Policía, comandante Danny Soriano Cruzado, informó que desde el último 24 de agosto se han reiniciado los operativos a las 8.00 p. m. en toda la provincia de Ica previo al toque de queda.

Según la PNP, se realiza una exhaustiva intervención a los centros de comida rápida y tiendas de abarrotes.

En esa línea, Soriano indicó que las papeletas que se están imponiendo tienen un costo no menor a 300 soles, que deberán ser canceladas por los infractores.

“El transporte público no está respetando los horarios de toque de queda, salvo una emergencia médica o alguna situación similar. Estamos identificando los puntos de venta de comida que no obedecen el horario y estamos sancionando no solo a los propietarios sino también a los comensales”, declaró para Diario Correo.

El jefe de la División de Unidades Especializadas de la Policía reiteró que, desde que se inició la emergencia sanitaria, se han impuesto un promedio de 1.000 papeletas a los peatones y conductores infractores en la región Ica.

Coronavirus en Perú

Las cifras de afectados por el nuevo coronavirus en Perú sigue en ascenso. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el último 23 de agosto se registran 600.438 casos positivos en el ámbito nacional. En la reciente actualización se presentan 6.112 nuevos contagios en el país.

Lamentablemente, el número de muertes se incrementa a 27.813 y, a la vez, se contabilizan 150 en solo un día. Esto se complica por la actual situación del sistema de salud, el cual se encuentra saturado debido al incremento de pacientes con la COVID-19.