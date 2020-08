Reniec apela fallo del Poder Judicial que permite a personas transgénero cambiar de datos en DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que apeló el fallo a favor del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cual ordenaba a la entidad que se pueda implementar un procedimiento que permita el cambio de datos de las personas transgénero e intersexuales en el DNI.

Esta normativa lograba el cambio de prenombres, sexo y demás datos de las personas que soliciten al Reniec. Sin embargo, esta apelación truncaría nuevamente este beneficio. “Con todas las atribuciones se ha apelado la decisión del Poder Judicial”, dijo el jefe de Imagen Institucional de dicha institución, Benito Portocarrero en América.

Además, detalló sobre la apelación realizada desde la entidad. “¿Qué significa apelar? Que esto se va a elevar a otra instancia, puede ser a una Sala Superior de Lima que si lo que dice este juez se aplica o no”, añadió.

También, explicó que el motivo de la apelación, puesto que no sería un tema de discriminación, sino de leyes. “Hay procedimientos que no lo decide el Reniec, sino lo decide el Congreso porque son leyes”, indicó. No obstante, aclaró que no se encuentran en contra del cambio de datos personales en las personas transgénero.

“Este tiempo es de cambios. No estamos en contra, pero es tema de leyes”, aseguró. A inicios de agosto, el Poder Judicial ya había emitido la implementación del procedimiento a Reniec; sin embargo, esto todavía tendría que ser sometido a un nuevo proceso por la apelación al fallo.

