Doce menores con COVID-19 están graves en UCI del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

Niños con coronavirus aumentaron en un 30 % durante los últimos días de julio, alertó Franklin Mendoza, coordinador de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.

Otros 23 menores están hospitalizados por esta enfermedad. El especialista explicó que los casos de menores con COVID-19 podrían seguir aumentando, idea que se descartó en marzo, en los inicios de la crisis sanitaria.

“Estamos en otro momento de la pandemia. No es marzo, es agosto. Hemos visto estas cifras crecientes y es probable que continué si no se toman las medidas establecidas no solo por el gobierno ni por el Ministerio de Salud. Por eso cuiden a sus niños”, recomendó en una transmisión en vivo de La República.

Cuando recién comenzó la pandemia en el Perú, los médicos aclararon que los niños que padecían el coronavirus presentaban síntomas leves. Tal hecho habría cambiado y hoy los menores con esta enfermedad pueden empeorar y necesitar un ventilador mecánico.

“Pero hemos observado que hay niños que pueden complicarse. Dentro de ello, manejamos pacientes con comorbilidades. Cardiópatas, enfermedades neurológicas, leusemia, cáncer, tumores cerebrales. Pacientes que sí tienen riesgo de ir a UCI si les da coronavirus”, afirmó.

Cuando los médicos del INSN internan en cuidados intensivos a un menor porque tiene coronavirus, este no puede recibir visitas de ningún familiar. Esto hace que los padres sufran, por lo que el médico pidió a los adultos que cuiden a sus niños.

“El niño está acá el tiempo que dure la hospitalización. Ese es un problema que estamos viendo nosotros. Solo tienen que conformarse con llamadas telefónicas, pero no pueden ver a sus hijos”, dijo.

Por ello, pidió que siempre les coloquen mascarillas, laven las manos y mantengan el distanciamiento social.

“El niño en el parque juega con otro. Coge las cosas del parque y así está predispuesto a llevar el virus a su familia y con eso aumenta la cantidad de contagios”, precisó.