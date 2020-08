Cusco hace llamado de auxilio a Gobierno para enfrentar crisis por la COVID-19

José Víctor Salcedo

Cusco

La vicegobernadora del Cusco, Delia Condo, hizo un pedido dramático al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que ayude a contener la ola de contagios y muertes con el nuevo coronavirus. “Desde el Cusco hago un llamado de emergencia, porque nuestros hospitales han colapsado. De manera urgente necesitamos dotación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), especialistas intensivistas, más camas para moderados”, reclamó Condo.

El colapso de los hospitales era inminente desde inicios de julio, cuando se levantó la cuarentena rígida. Los contagios se dispararon. El jefe del Comando Regional COVID, Víctor del Carpio, dijo la semana pasada que el factor R de reproducción del virus había escalado de 1 a 1.5. Aunque en las provincias de Santa Anta (La Convención) y Cusco llegó a 2. Además, hasta ayer la tasa de letalidad subió 2.06%.

Los grandes hospitales Regional y Antonio Lorena de la Dirección Regional de Salud y Adolfo Guevara Velasco de EsSalud están abarrotados de enfermos con el virus de Wuhan. En las zonas de acceso hay inmensas colas. Un paciente debe esperar entre cuatro y diez horas para ser atendido.

El martes pasado, tres pacientes llegaron muertos al Servicio COVID del Hospital Regional. En solo dos días (lunes y martes) murieron 11 con coronavirus. Sus cuerpos están apilados en la morgue del nosocomio. En el hospital Adolfo Guevara Velasco en un día fallecieron 11 pacientes. “La situación es bastante crítica”, advierte Víctor Manchego Enríquez, gerente de la Red Asistencial Cusco de EsSalud.

Manchego, no obstante, advirtió que están ampliando las camas para hospitalizaciones. En eso ayudará la entrega en cesión de uso de la clínica privada Oxigen Medical Network para trasladar a pacientes no COVID. Así, el hospital del seguro estará destinado exclusivamente como un establecimiento para asegurados contagiados con coronavirus.

Las muertes

Los decesos ocurren porque ya no hay camas en las UCI para atender a los pacientes críticos y escasea personal médico. En EsSalud las 18 camas están ocupadas: siete pacientes están con respiradores mecánicos y 11 pelean por su vida asistidos con balones de oxígeno.

En el Hospital Regional tampoco quedan camas UCI y en el Hospital Modular de las 100 para pacientes moderados solo quedaban seis hasta el miércoles. Un paciente debe esperar sentado en una silla de ruedas hasta que se libere una cama. Casi siempre, dice un servidor de salud, una cama queda disponible cuando un enfermo fallece. A veces irónicamente una muerte puede salvar otra vida.

El familiar de un hospitalizado en el Regional se queja de que los médicos han empezado a decidir quién vive. “Si se trata de poner a UCI o críticos todavía no, pero en Triaje, si vemos que el paciente es asintomático o no está grave, le decimos que vuelva a casa. No le estamos dando la atención que debería tener. Estamos priorizando a pacientes graves y moderados que requieren hospitalización”, desmintió Enrique Arana, jefe del Servicio COVID.

El presidente del cuerpo médico, Diomedes Arias, denunció que tras el colapso de los servicios, un equipo de profesionales fueron agresiones físicas y psicológicas por familiares de pacientes con COVID-19.

A la falta de espacios para atender se suma la renuncia del personal médico y asistencial.

Recojo de cadáveres

Como se ha visto la gente a veces llega cadáver a los hospitales. Y en los últimos días han empezado a aparecer cadáveres en calles y viviendas.v