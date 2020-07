8 hospitales niegan atención a paciente con COVID-19 por falta de camas en UCI

Médicos de 8 hospitales no recibieron a un paciente con coronavirus que requiere una cama en cuidados intensivos. Junto a su familia, el enfermo recorrió estos centros de salud durante la madrugada del jueves 23 de julio.

El último hospital al que llegaron fue el Negreiros del Callao. Pero también le negaron la atención por falta de espacio en cuidados intensivos.

“Está muy grave. Estamos buscando como 8 o 10 hospitales. En ningún lado nos reciben”, contó uno de sus allegados en Panamericana Televisión.

En el hospital Sabogal, la hija denunció que lleva 4 días esperando que brinden una cama en cuidados intensivos a su padre de 71 años, quien padece coronavirus.

“Estamos desde el domingo desesperados buscando una cama UCI para mi papá. A nosotros lo que nos refieren los doctores es que mi papá no tiene prioridad por ser una persona de 71 años. Él no tiene enfermedades preexistentes, no sufre de presión arterial, no tiene diabetes, lo que nos dan a entender es que acá se escoge”, señaló.

PUEDES VER Coronavirus: Martín Vizcarra y las medidas que anunció en el día 129 de emergencia

“Mi papá es un ser humano. Mi papá merece vivir. Mi familia lo espera, sus nietos lo esperan, su esposa lo espera. Nosotros solamente pedimos una cama UCI. Hemos recorrido varios hospitales, varias clínicas solicitando una cama UCI, que se le haga la transferencia a mi papá”, añadió.

El paciente mejoró, pero requiere un ventilador mecánico para que supere la enfermedad, según su hija.

“Él quiere vivir. Nosotros pedimos que le den preferencia. Para quién las están guardando? Se supone que hay convenios con clínicas. ¿Dónde están las camas UCI?”, comentó.

Respuesta de red Sabogal

Karin Contreras, gerenta prestacional de la Red Sabogal, explicó que el hospital Negreiros atiende a gran cantidad de personas con coronavirus en el Callao.

“Como han observado, los pacientes ingresan a la parte del triaje. Ahí hay dos a tres médicos que los atienden. Luego, se le indica la tomografía y las pruebas rápidas para ver y confirmar la sospecha de la COVID-19. De acuerdo al compromiso pulmonar del paciente, si decide hospitalizarse, pasa a una sala de observación y luego se ve si va a hospitalización uno, unidad de cuidados intermedios o a una unidad de cuidados intensivos”, contó.

En este centro de salud, hay 150 camas para pacientes con coronavirus, de los cuales 17 son camas UCI.

“Nosotros no hacemos ninguna selección de pacientes. Hay que entender que todo paciente que ingresa a una unidad de hospitalización, el paciente ya está siendo monitoreado por especialistas y está recibiendo el tratamiento médico. No significa que va a ocupar directamente a una cama UCI. Los médicos alargan lo más que se pueda para conectarlo a un ventilador mecánico. Estos pacientes tienen una letalidad muy alta”, respondió.